В «Росарио Сентраль» подтвердили интерес ЦСКА к Родригесу

Каролина Кристинциано, занимающая должность вице-президента аргентинского клуба «Росарио Сентраль», подтвердила слухи об интересе к защитнику Алану Родригесу со стороны московского ЦСКА.

«Это правда. Но клуб сейчас не заинтересован в продаже игрока», — сказала Кристинциано в интервью Sport24.

Ранее спортивный обозреватель Хорхе Искьердо сообщал, что ЦСКА уже сделал предложение о переходе защитника и аргентинский клуб даст ответ в ближайшее время.

С 2018 по 2023 год Родригес играл за парагвайский клуб «Серро Портеньо», в составе которого дважды выигрывал национальное первенство. В январе текущего года он перешёл в «Росарио Сентраль». Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 2,5 млн евро.