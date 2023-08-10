«Ливерпуль» сделал более выгодное предложение, чем «Челси» по Мойсесу Кайседо

«Ливерпуль» сделал более заманчивое предложение по полузащитнику «Брайтона» Мойсесу Кайседо, чем «Челси».

По информации журналиста The Telegraph Мэтт Лоу, клуб из Лондона активизировался в борьбе за хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Кайседо хочет стать игроком «Челси».

Ранее в СМИ сообщалось, что 21-летний футболист может перейти в стан «аристократов» до конца текущей недели.

В минувшем сезоне Кайседо провел 43 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до конца июня 2027 года.