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«Ливерпуль» сделал более выгодное предложение, чем «Челси» по Мойсесу Кайседо

Transfermarkt оценивает футболиста в 55 млн евро.
10 августа 2023 14:30
автор: Александр Поволоцкий

«Ливерпуль» сделал более заманчивое предложение по полузащитнику «Брайтона» Мойсесу Кайседо, чем «Челси».

По информации журналиста The Telegraph Мэтт Лоу, клуб из Лондона активизировался в борьбе за хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Кайседо хочет стать игроком «Челси».

Ранее в СМИ сообщалось, что 21-летний футболист может перейти в стан «аристократов» до конца текущей недели.

В минувшем сезоне Кайседо провел 43 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до конца июня 2027 года.

источник: The Telegraph
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