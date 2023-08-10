«Зенит» готов заплатить за Дзаньоло 35 млн евро

Сегодня, 10 августа, популярный спортивный обозреватель Альфредо Педулла сообщает в своих социальных сетях новые детали борьбы «Зенита» и «Астон Виллы» за покупку итальянского полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло.

Согласно данным источника, в переходе 24-летнего футболиста в бирмингемский клуб заинтересовал лично главный тренер Унаи Эмери. Однако представитель АПЛ не готов платить за него 35 млн евро. При этом «Зенит» готов заплатить эту сумму. Также российский клуб обещает итальянцу зарплату в размере 9 млн евро в год.

Напомним, Николо Дзаньоло играл за «Рому» с 2018 по 2023 год. В феврале текущего года он подписал контракт с турецким «Галатасараем» до середины 2027 года. По данному соглашению, сумма отступных составляет 35 млн евро. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость – 27 млн евро. В турецком клубе Николо Дзаньоло сыграл 12 матчей, в которых забил пять голов.