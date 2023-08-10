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Килиан Мбаппе окончательно решил не покидать «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Такое решение он принял после разговора с президентом клуба.
Килиан Мбаппе окончательно решил не покидать «ПСЖ» в летнее трансферное окно
10 августа 2023 15:01
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 10 августа, издание Le Parisien сообщает о том, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял окончательное решение не менять клубную прописку в текущее трансферное окно.

Согласно информации источника, французский нападающий провёл встречу с главой клуба «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи, по итогам которой принял решение остаться в команде.

Футболист в очередной раз сообщил президенту клуба, что желает отработать своё контрактное соглашение до конца и не намерен переходить в другой клуб.

Ранее сообщалось, что Мбаппе готов провести весь сезон в запасе, если руководство «ПСЖ» примет такое решение.

Напомним, контракт 24-летнего форварда с парижским клубом рассчитан до 2024 года.

источник: Le Parisien
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