ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил серьёзную травму на тренировке

Он повредил крестообразную связку колена и покинул поле на носилках.
10 августа 2023 15:26
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 10 августа, пресс-служба мадридского «Реала» сообщает о том, что основной голкипер команды Тибо Куртуа получил серьёзную травму на тренировке и покинул поле на носилках.

После проведённого обследования выяснилось, что у 31-летнего бельгийского вратаря разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Куртуа будет проведена хирургическая операция.

В минувшем сезоне бельгиец провёл 49 матчей в составе мадридского «Реала», в которых пропустил 49 голов.

источник: ФК «Реал»
Суд оштрафовал «Зенит» за нарушения на чемпионском параде в Санкт-Петербурге
Клуб пять лет подряд выигрывает национальный турнир.
10.08.2023 15:41
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Федерация шахмат России предупредила о мошенничестве
Злоумышленники пытаются использовать имя руководителя организации.
10.08.2023 15:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Вест Хэм» подписал контракт с полузащитником «Аякса» Альваресом
Футболист провел за сборную Мексики 69 матчей.
10.08.2023 15:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Килиан Мбаппе окончательно решил не покидать «ПСЖ» в летнее трансферное окно
Килиан Мбаппе окончательно решил не покидать «ПСЖ» в летнее трансферное окно
Такое решение он принял после разговора с президентом клуба.
10.08.2023 15:01
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Тренер сборной Норвегии допустил возвращение в команду Норманна, сбежавшего из России
Национальная команда ведет борьбу за попадание на ЧЕ-2024.
10.08.2023 14:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Зенит» готов заплатить за Дзаньоло 35 млн евро
«Зенит» готов заплатить за Дзаньоло 35 млн евро
Новые подробности борьбы за подписание итальянского полузащитника.
10.08.2023 14:31
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Ливерпуль» сделал более выгодное предложение, чем «Челси», по Мойсесу Кайседо
Transfermarkt оценивает футболиста в 55 млн евро.
10.08.2023 14:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Росарио Сентраль» подтвердили интерес ЦСКА к Родригесу
В «Росарио Сентраль» подтвердили интерес ЦСКА к Родригесу
При этом клуб не намерен продавать футболиста.
10.08.2023 14:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.