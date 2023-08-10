Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил серьёзную травму на тренировке

Сегодня, 10 августа, пресс-служба мадридского «Реала» сообщает о том, что основной голкипер команды Тибо Куртуа получил серьёзную травму на тренировке и покинул поле на носилках.

После проведённого обследования выяснилось, что у 31-летнего бельгийского вратаря разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Куртуа будет проведена хирургическая операция.

В минувшем сезоне бельгиец провёл 49 матчей в составе мадридского «Реала», в которых пропустил 49 голов.