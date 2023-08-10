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Мостовой из-за травмы рискует пропустить матчи «Зенита» со «Спартаком» и ЦСКА

В сентябре будет перерыв на игры сборных.
10 августа 2023 15:56
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой получил повреждение в матче 3-го тура чемпионата РПЛ против «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, медики диагностировали у 25-летнего футболиста травму мышц бедра. Срок восстановления Мостового займет около месяца.

Отметим, что за предстоящие четыре недели «Зениту» предстоит сыграть с «Факелом» (13 августа), «Спартаком» (20 августа), «Уралом» (26 августа), «Балтикой» (Кубок России, 30 августа), ЦСКА (3 сентября).

В текущем сезоне Андрей провел восемь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

источник: ФК «Зенит»
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