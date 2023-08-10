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Данни прокомментировал решение Шатова приостановить карьеру

Футболист пойдёт учиться на тренера.
10 августа 2023 16:18
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни высказался о решении Олега Шатова приостановить карьеру футболиста.

«Не знал, что Шатов собирается приостановить карьеру и пойти учиться на тренера. Надеюсь, что он будет таким же успешным тренером, как был игроком», - приводит слова Данни «Чемпионат».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Шатов потратит свободное время на образование. Футболист пошел учиться на тренера.

Напомним, в прошлом сезоне Олег принял участие в пяти матчах и провёл на поле в сумме 139 минут, но не отметился результативными действиями.

источник: Чемпионат.com
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