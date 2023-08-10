Экс-игрок «Динамо» боится сводить татуировки из-за боли

Бывший футболист московского «Динамо» Иван Темников признался, что с удовольствием свел бы все свои татуировки, но не будет этого делать.

«Верю в Бога, хожу в церкви, но не сильно религиозен. Честно, я бы все свел. Больно, поэтому не свожу», - приводит слова Темникова Sport24.ru.

Так Иван ответил на вопрос, почему большинство его изображений посвящены религиозной тематике.

Он также рассказал, что однажды экс-форвард бело-голубых Кирилл Панченко приводил в клуб священника, который провел службу прямо в раздевалке команды.