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Экс-игрок «Динамо» боится сводить татуировки из-за боли

Футболист пересмотрел свое отношение к изображениям на теле.
10 августа 2023 16:27
автор: Александр Шульгин

Бывший футболист московского «Динамо» Иван Темников признался, что с удовольствием свел бы все свои татуировки, но не будет этого делать.

«Верю в Бога, хожу в церкви, но не сильно религиозен. Честно, я бы все свел. Больно, поэтому не свожу», - приводит слова Темникова Sport24.ru.

Так Иван ответил на вопрос, почему большинство его изображений посвящены религиозной тематике.

Он также рассказал, что однажды экс-форвард бело-голубых Кирилл Панченко приводил в клуб священника, который провел службу прямо в раздевалке команды.

источник: Sport24.ru
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