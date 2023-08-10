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Агент Тикнизяна рассказал о ситуации с возможным переходом игрока в «Вердер»

Пока игрок не знает, состоится ли трансфер.
10 августа 2023 16:42
автор: Александр Кожевников

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Интерес «Вердера» есть. Все остальное сказал спортивный директор «Локомотива». Мне добавить больше нечего. Желание Тикнизяна? Наир готовится к матчу предстоящего тура», - приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что что немецкий клуб «Вердер» не готов покупать Наира Тикнизяна у «Локомотива» за сумму, которую просят железнодорожники.

При этом ожидается, что бременский коллектив может взять 24-летнего российского защитника в аренду.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер Тикнизяна в «Вердер» практически согласован, а клуб Бундеслиги заплатит за него примерно 4 млн евро.

В текущем сезоне Наир Тикнизян сыграл пять встреч за «Локомотив», в которых забил четыре гола. Текущее контрактное соглашение защитника с железнодорожниками рассчитано до середины 2026 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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