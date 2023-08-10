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Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» о намерении остаться в клубе

Действующее соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до лета 2024 года.
10 августа 2023 16:56
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, что не собирается переходить в «Реал» в это трансферное окно.

Как сообщает Le Parisien, футболист во время личного разговора с президентом на тренировочной базе парижан во вторник заверил его, что отработает последний год по контракту.

Напомним, срок контракта Мбаппе с парижским клубом истекает 30 июня 2024 года. Нападающий перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017-м на праварх аренды, а спустя год парижане выкупили его за 180 миллионов евро.

источник: Le Parisien
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