Голкипер ЦСКА Акинфеев получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина

Вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву вручили награду «Вратарь года» имени Льва Яшина.

Отметим, что награда лучшему голкиперу страны была учреждена в 1960 году.

«Игорь Акинфеев – обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина от издательского дома Коммерсантъ! Наш капитан становится обладателем награды уже в 11-й раз!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Акинфеев получает эту награду в 11-й раз.

В минувшем сезоне Игорь провел 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча.