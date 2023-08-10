ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Голкипер ЦСКА Акинфеев получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина

Победителя определяет редколлегия «Коммерсанта» при участии читателей и футбольных специалистов.
10 августа 2023 17:17
автор: Александр Поволоцкий

Вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву вручили награду «Вратарь года» имени Льва Яшина.

Отметим, что награда лучшему голкиперу страны была учреждена в 1960 году.

«Игорь Акинфеев – обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина от издательского дома Коммерсантъ! Наш капитан становится обладателем награды уже в 11-й раз!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Акинфеев получает эту награду в 11-й раз.

В минувшем сезоне Игорь провел 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча.

источник: ПФК ЦСКА
18-летний полузащитник «Реала» Гюлер перенесет операцию
Игрок был приобретен мадридским клубом у «Фенербахче» летом 2023 года.
10.08.2023 17:27
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» о намерении остаться в клубе
Действующее соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до лета 2024 года.
10.08.2023 16:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Адамов признался, что ему было неприятно, когда «Зенит» предпочёл ему Фернандеса
10.08.2023 16:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Тикнизяна рассказал о ситуации с возможным переходом игрока в «Вердер»
Пока игрок не знает, состоится ли трансфер.
10.08.2023 16:42
Футбол
автор: Александр Кожевников
Экс-игрок «Динамо» боится сводить татуировки из-за боли
Футболист пересмотрел свое отношение к изображениям на теле.
10.08.2023 16:27
Футбол
автор: Александр Шульгин
Данни прокомментировал решение Шатова приостановить карьеру
Футболист пойдёт учиться на тренера.
10.08.2023 16:18
Футбол
автор: Александр Кожевников
Мостовой из-за травмы рискует пропустить матчи «Зенита» со «Спартаком» и ЦСКА
В сентябре будет перерыв на игры сборных.
10.08.2023 15:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Суд оштрафовал «Зенит» за нарушения на чемпионском параде в Санкт-Петербурге
Клуб пять лет подряд выигрывает национальный турнир.
10.08.2023 15:41
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.