Капитан сборной США Адамс подпишет контракт с «Челси»

Американский полузащитник «Лидса» Тайлер Адамс продолжит карьеру в другом клубе АПЛ.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, 24-летний футболист в ближайшее время станет игроком «Челси».

За капитана сборной США лондонский клуб выплатит отступные в размере 23 млн евро. Контракт Тайлера с «Лидсом» действует до конца июня 2027 года

Сейчас Адамс проходит медицинское обследование.

В минувшем сезоне Адамс провел 28 матчей, в которых не отметился результативными действиями.