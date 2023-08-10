ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Капитан сборной США Адамс подпишет контракт с «Челси»

Ориентировочная стоимость футболиста составляет 18 млн евро.
10 августа 2023 17:55
автор: Александр Поволоцкий

Американский полузащитник «Лидса» Тайлер Адамс продолжит карьеру в другом клубе АПЛ.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, 24-летний футболист в ближайшее время станет игроком «Челси».

За капитана сборной США лондонский клуб выплатит отступные в размере 23 млн евро. Контракт Тайлера с «Лидсом» действует до конца июня 2027 года

Сейчас Адамс проходит медицинское обследование.

В минувшем сезоне Адамс провел 28 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
Футбольный арбитр из Крыма погиб в зоне СВО
10.08.2023 18:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кузнецов высказался о Норманне, сбежавшем из России
Футболист испугался за свою безопасность.
10.08.2023 18:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «Факеле» собираются обращаться в ЭСК РФС в сезоне-2023/2024
В прошлом сезоне воронежский клуб ни разу не обращался в ЭСК РФС.
10.08.2023 18:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
Чемпион мира Дембеле прошёл медобследование для перехода в «ПСЖ»
В чемпионате Испании футболист выступал с лета 2017 года.
10.08.2023 18:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
18-летний полузащитник «Реала» Гюлер перенесёт операцию
Игрок был приобретён мадридским клубом у «Фенербахче» летом 2023 года.
10.08.2023 17:27
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Голкипер ЦСКА Акинфеев получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина
Победителя определяет редколлегия «Коммерсанта» при участии читателей и футбольных специалистов.
10.08.2023 17:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» о намерении остаться в клубе
Действующее соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до лета 2024 года.
10.08.2023 16:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Адамов признался, что ему было неприятно, когда «Зенит» предпочёл ему Фернандеса
10.08.2023 16:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Тикнизяна рассказал о ситуации с возможным переходом игрока в «Вердер»
Пока игрок не знает, состоится ли трансфер.
10.08.2023 16:42
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.