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Чемпион мира Дембеле прошёл медобследование для перехода в «ПСЖ»

В чемпионате Испании футболист выступал с лета 2017 года.
10 августа 2023 18:35
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле близок к смене клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сегодня 26-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование для трансфера в «ПСЖ». Действующий контракт Усмана с »Барселоной» рассчитан до конца июня 2024 года

Парижский клуб заплатит «сине-гранатовым» за Дембеле 50 миллионов евро.

В составе «Барселоны» нападающий трижды выигрывал чемпионат Испании. В минувшем сезоне Усман провёл 35 матчей, в которых забил восемь голов и отдал девять передач.

источник: «Советский спорт»
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