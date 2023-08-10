Чемпион мира Дембеле прошёл медобследование для перехода в «ПСЖ»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле близок к смене клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сегодня 26-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование для трансфера в «ПСЖ». Действующий контракт Усмана с »Барселоной» рассчитан до конца июня 2024 года

Парижский клуб заплатит «сине-гранатовым» за Дембеле 50 миллионов евро.

В составе «Барселоны» нападающий трижды выигрывал чемпионат Испании. В минувшем сезоне Усман провёл 35 матчей, в которых забил восемь голов и отдал девять передач.