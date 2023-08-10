В «Факеле» собираются обращаться в ЭСК РФС в сезоне-2023/2024

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался об изменениях в работе судей.

«Выводы делать рано. Есть определенные вещи, которые мы не поняли в игре с «Локомотивом». Поэтому подавали на рассмотрение в ЭСК РФС. Мы не обращались в ЭСК в течении прошлого сезона. Сейчас мы пересмотрели свое решение — в этом сезоне мы будем обращаться в ЭСК РФС, как это было после игры с «Локомотивом». Польза от этого? Никакой. Нас не поняли, говорили, что мы не идем в парадигме всех клубов. Теперь будем пробовать заявлять в ЭСК. Будем говорить (о судействе) не только публично, но и официально», — приводит слова Асхабадзе «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне воронежский клуб ни разу не обращался в ЭСК РФС.

После трёх туров «Факел» располагается на последней позиции, не набрав ни одного очка.