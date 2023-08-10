ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Факеле» собираются обращаться в ЭСК РФС в сезоне-2023/2024

В прошлом сезоне воронежский клуб ни разу не обращался в ЭСК РФС.
10 августа 2023 18:43
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался об изменениях в работе судей.

«Выводы делать рано. Есть определенные вещи, которые мы не поняли в игре с «Локомотивом». Поэтому подавали на рассмотрение в ЭСК РФС. Мы не обращались в ЭСК в течении прошлого сезона. Сейчас мы пересмотрели свое решение — в этом сезоне мы будем обращаться в ЭСК РФС, как это было после игры с «Локомотивом». Польза от этого? Никакой. Нас не поняли, говорили, что мы не идем в парадигме всех клубов. Теперь будем пробовать заявлять в ЭСК. Будем говорить (о судействе) не только публично, но и официально», — приводит слова Асхабадзе «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне воронежский клуб ни разу не обращался в ЭСК РФС.

После трёх туров «Факел» располагается на последней позиции, не набрав ни одного очка.

источник: «Спорт-Экспресс»
Футбольный арбитр из Крыма погиб в зоне СВО
10.08.2023 18:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кузнецов высказался о Норманне, сбежавшем из России
Футболист испугался за свою безопасность.
10.08.2023 18:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
Чемпион мира Дембеле прошёл медобследование для перехода в «ПСЖ»
В чемпионате Испании футболист выступал с лета 2017 года.
10.08.2023 18:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Капитан сборной США Адамс подпишет контракт с «Челси»
Ориентировочная стоимость футболиста составляет 18 млн евро.
10.08.2023 17:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
18-летний полузащитник «Реала» Гюлер перенесёт операцию
Игрок был приобретён мадридским клубом у «Фенербахче» летом 2023 года.
10.08.2023 17:27
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Голкипер ЦСКА Акинфеев получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина
Победителя определяет редколлегия «Коммерсанта» при участии читателей и футбольных специалистов.
10.08.2023 17:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» о намерении остаться в клубе
Действующее соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до лета 2024 года.
10.08.2023 16:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Адамов признался, что ему было неприятно, когда «Зенит» предпочёл ему Фернандеса
10.08.2023 16:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Тикнизяна рассказал о ситуации с возможным переходом игрока в «Вердер»
Пока игрок не знает, состоится ли трансфер.
10.08.2023 16:42
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.