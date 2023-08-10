Кузнецов высказался о Норманне, сбежавшем из России

Бывший футболист ЦСКА, «Осасуны» и «Эспаньола», а ныне главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о решении норвежского полузащитника Матиаса Норманна расторгнуть контракты с «Динамо» и «Ростовом».

«Да, за Норманном лично дрон послали, чтобы ликвидировать. Это полный бред. Сейчас все узнают, что это за человек и футболист в первую очередь. Безопасность — это хороший аргумент, но Москва — это самый безопасный город. Наверное, это предлог — вынашивал какой-то план. Пусть «Динамо» разбирается с ним. По-человечески никто бы так не поступил», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, 27-летний футболист покинул Россию. Норманн расторг контракт с «Динамо» после попадания дрона в здание, расположенном в Москва-Сити.