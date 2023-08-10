Масалитин прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Факелом»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поражении армейцев в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России с «Факелом».

«Моменты были, реализация хромала. Понятно, что на каждую игру нужен настрой, а если должного настроя не было, то потом тяжело перестроиться. Можно найти много причин, но первая — недонастроились. Потом спохватились и уже не смогли перевернуть ход игры. Такие моменты бывают, например, матч в РПЛ против «Локомотива». «Железнодорожники» создавали, душили, а потом раз пенальти, два забили и все, игра перевернулась. В этой игре тоже давили, душили, но не забили, а «Факел» все реализовал», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, встреча завершилась победой воронежского клуба со счётом 2:0. Все команды в группе А после двух туров набрали по три очка.