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Динияр Билялетдинов: «Урал» не подарок

Динияр поделился мнением о матче екатеринбургского клуба со «Спартаком».
10 августа 2023 19:42
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов оценил игру красно-белых на старте сезона.

«Спартак» много пропускает. В атаку неплохо играют. Найдут баланс красно-белые, будет здорово.

«Урал» не подарок. Они никому не уступают в самоотдаче, в организованности. Единственное, у «Урала» меньше мастерства, чем у «Спартака», но екатеринбуржцам тоже есть что предложить. Они неплохо используют стандарты», - приводит слова Динияра Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, после трёх туров «Спартак» набрал максимум очков, одержав три победы. «Урал» с семью очками находится на четвёртой позиции в чемпионате России. Встреча состоится 11 августа.

источник: «РБ-Спорт»
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