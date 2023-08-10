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Итальянский журналист — об игре Кокорина в составе «Фиорентины»

10 августа 2023 20:39
автор: Степан Шереметьев

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки выразил мнение об игре россиянина Александра Кокорина в составе «Фиорентины».

«В «Фиорентине» очень серьёзная конкуренция в атакующей линии. Если вы посмотрите на состав, то сразу несколько классных нападающих рискуют быть только запасными в новом сезоне. Кокорин? Его наличие в составе вызывает недоумение. Вряд ли он будет играть», — цитирует журналиста «РБ Спорт».

Отметим, что в прошлом сезоне Кокорин провёл 30 матчей за «Арис» на правах аренды, отметившись 13 голами и 6 результативными передачами, стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком турнира.

источник: «РБ-Спорт»
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