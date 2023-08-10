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«Бенфика» подписала голкипера «Шахтёра» Трубина

Соглашение рассчитано на пять лет.
10 августа 2023 20:47
автор: Александр Кожевников

Вратарь украинского «Шахтёра» Анатолий Трубин стал игроком «Бенфики». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

Трубин является воспитанником академии «Шахтера».

В минувшем сезоне он принял участие в 32 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 22 миллиона евро. Как сообщали источники, португальский клуб заплатит за игрока 10 миллионов, кроме того, «Шахтёр» получит 40% от прибыли со следующей продажи украинского голкипера.

источник: ФК «Бенфика»
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