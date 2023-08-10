В Федерации футбола Индии высказались о возможном матче с Россией

Заместитель генерального секретаря Всеиндийской футбольной федерации Анил Камат поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча с Россией.

«Нам не поступало предложение РФС на тему товарищеских матчей сборных Индии и России. Что касается нашей готовности организовать эту встречу, то прежде всего решение за главным тренером индийской национальной команды. Пока мы с ним не обсуждали вопрос о товарищеском матче», — приводит слова Камата Sport24.

Отметим, что на данный момент сборную Индии возглавляет хорватский специалист Игор Штимац.