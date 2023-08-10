«Балтика» на выезде обыграла «Ахмат» а Кубке России

В матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России калининградская «Балтика» на выезде нанесла поражение грозненскому «Ахмату».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Дмитрий Барков. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Андрей Семенов.

Таким образом, команда Сергея Игнашевича набрала шесть очков и вместе с «Зенитом» делит лидерство в турнирной таблице группы 3. Следующий матч калининградцы и питерцы проведут между собой.

«Ахмат» и «Крылья Советов» после двух матчей не имеют набранных очков.

Кубок России. Путь РПЛ

Групповой этап. 2-й тур

«Ахмат» (Грозный) - «Балтика» (Калининград) - 0:2 (0:1)

Голы: Семенов, 44 (автогол); Барков, 62.