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Верратти интересен «Баварии» и «Барселоне» 

Игрок в скором времени покинет «ПСЖ».
10 августа 2023 22:24
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Bayern&Germany.

По информации источника, на итальянского футболиста претендуют сразу два топ-клуба — «Бавария» и «Барселона».

Ранее сообщалось, что Верратти было объявлено, что парижский клуб более не заинтересован в его услугах.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Его действующее соглашение с парижанами рассчитано до 2026 года.

В минувшем сезоне итальянец сделал одну голевую передачу в 38 играх во всех турнирах.

источник: «Советский спорт»
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