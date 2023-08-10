Иван Новосельцев: в новом сезоне у «Спартака» появилась «яркая искра» между игроками

Серебряный призёр чемпионата России по футболу Иван Новосельцев высоко оценил выступление московского «Спартака» на старте нынешнего сезона.

«На этом отрезке бросилось в глаза, что как будто в этом сезоне появилась какая‑то такая яркая искра именно в команде, между игроками, между футболистами и тренерским штабом. И, возможно, кроется какой‑то залог успеха здесь, что ребята почувствовали, может, вкус побед. Тренер, может, нашёл к ним подход, чтобы они лучше притёрлись друг к другу», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

«Спартак» после трёх матчей нового сезона РПЛ возглавляет турнирную таблицу с девятью очками.