Магомед Оздоев дебютировал в составе ПАОКа

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев дебютировал в составе греческого клуба в матче Лиги конференций против «Хайдука».

Оздоев вышел на поле на 79-й минуте встречи, заменив Теохариса Циггараса при счете 0:0.

Соглашение ПАОКа с россиянином рассчитано до 30 июня 2025 года. Выступать он будет под 27-м номером.

Напомним, в России футболист выступал в составе «Зенита», «Рубина», «Локомотива» и «Ахмата». Последним клубом игрока был турецкий «Фатих Карагюмрюк»

За сборную России Оздоев провёл 35 матчей, в которых забил четыре мяча.