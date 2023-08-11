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Карло Анчелотти не желает видеть в «Реале» Давида де Хеа

Мадридский клуб активно ищет нового голкипера после травмы Куртуа.
11 августа 2023 08:10
автор: Виталий Овсянников

Итальянский специалист Карло Анчелотти, занимающий пост главного тренера «Реала», не желает видеть в своей команде испанского голкипера Давида де Хеа.

Об этом сегодня, 11 августа, сообщает издание COPE.

Согласно данным источника, наставника «сливочных» не впечатляет уровень экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «Реал» работает над трансферном марокканца Яссина Боно, который принадлежит «Севильи».

Напомним, основной голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа порвал переднюю крестообразную связку левого колена. В ближайшее время ему будет проведена хирургическая операция. Восстановление после таких травм занимает долгое время, поэтому «Реал» активно ищет нового голкипера.

источник: COPE
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