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Стало известно, где может продолжить карьеру Эден Азар

С 2019 года он выступал за мадридский «Реал».
11 августа 2023 08:18
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 11 августа, издание AS сообщает о том, что к бельгийскому нападающему Эдену Азару проявляют интерес клубы из МЛС, Бразилии и Саудовской Аравии.

В североамериканской лиге экс-игроком «Реала» заинтересовался «Ванкувер», а бразильской Серии А — «Ботафого». Также Азар получил предложение из клуба Саудовской Про-Лиги, название которого не сообщается.

Ещё в 2018 году он был одним из лучших футболистов мира, и занимал восьмое место в голосовании за «Золотой мяч». Однако с 2019 года после перехода в «Реал» Эден Азар резко сдал, и за четыре года в составе мадридского клуба провёл всего 76 матчей, в которых забил семь голов.

В минувшем сезоне 32-летний форвард сыграл 10 встреч, в которых отметился одним забитым мячом.

источник: AS
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