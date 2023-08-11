Стало известно, где может продолжить карьеру Эден Азар

Сегодня, 11 августа, издание AS сообщает о том, что к бельгийскому нападающему Эдену Азару проявляют интерес клубы из МЛС, Бразилии и Саудовской Аравии.

В североамериканской лиге экс-игроком «Реала» заинтересовался «Ванкувер», а бразильской Серии А — «Ботафого». Также Азар получил предложение из клуба Саудовской Про-Лиги, название которого не сообщается.

Ещё в 2018 году он был одним из лучших футболистов мира, и занимал восьмое место в голосовании за «Золотой мяч». Однако с 2019 года после перехода в «Реал» Эден Азар резко сдал, и за четыре года в составе мадридского клуба провёл всего 76 матчей, в которых забил семь голов.

В минувшем сезоне 32-летний форвард сыграл 10 встреч, в которых отметился одним забитым мячом.