Переход Гарри Кейна в «Баварию» затягивается из-за семьи форварда

Сегодня, 11 августа, издание L'Equipe сообщает, что «Бавария» до сих не оформила трансфер форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна из-за позиции семьи футболиста.

Согласно данным источника, родственники 30-летнего нападающего хотят, чтобы мюнхенский клуб выплатил игроку большой бонус за заключение контракта. Из-за этого замедлился процесс переговоров между сторонами.

Ранее стало известно, что лондонцы приняли запрос «Баварии» на трансфер Кейна. Клуб Бундеслиги предложил «шпорам» более 100 млн евро за лучшего бомбардира в истории сборной Англии.

Добавим, что 30-летний нападающий является воспитанником академии «Тоттенхэма». Всего за «шпор» Кейн провёл 435 матчей, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 90 миллионов евро.