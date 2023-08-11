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«Урал» — «Спартак»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

4-й тур РПЛ стартует матчем в Екатеринбурге.
«Урал» — «Спартак»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
11 августа 2023 08:58
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК "Урал"

11 августа в 18:00 (мск) в матче 4-го тура РПЛ «Урал» проведёт домашний матч с московский «Спартаком».

Игра состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Главный арбитр — Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Посмотреть встречу «Урал» — «Спартак» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч Премьер».

В прошлом туре подопечные Виктора Гончаренко одержали выездную победу над «Оренбургом» со счетом 2:0. На текущий момент уральцы располагаются на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с семью очками в активе.

«Спартак» с тремя победами и девятью баллами на счету возглавляет таблицу чемпионата России. В прошлом туре красно-белые разгромили «Рубин» со счетом 4:1.

источник: «Советский спорт»
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