Испания со счётом 2:1 обыграла Нидерланды и пробилась в полуфинал ЖЧМ-2023

Подошёл к концу четвертьфинальный матч женского чемпионата мира по футболу, в котором Испания сыграла против Нидерландов.

Отметим, что матч завершился в дополнительное время победой испанской сборной со счётом 2:1.

Первый гол был забит только на 81-й минуте. Полузащитница сборной Испании Мариона Кальдентей уверенно реализовала пенальти. Перед окончанием основного времени матча Стефани ван дер Грагт сумела сравнять счёт, и игра перешла в дополнительное время.

Решающий гол был забит на 111-й минуте, усилиями представительницы сборной Испании Сальмы Паральюэло.

Таким образом, испанки вышли в полуфинал ЖЧМ-2023, где сыграют против победителя матча Япония – Швеция.