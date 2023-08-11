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«ПСЖ» дал согласие на возвращение Неймара в «Барселону»

Бразилец выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.
11 августа 2023 09:14
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 11 августа, испанское издание Sport сообщает о том, что «ПСЖ» согласился на переход бразильского форварда Неймара в «Барселону».

Согласно данным источника, парижане готовы проявить гибкость в переговорах с сине-гранатовыми, чтобы сделка прошла успешно.

Напомним, бразилец выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год. Его трансфер в «ПСЖ» за 222 млн евро до сих пор является самым дорогим в истории футбола. Действующий контракт 31-летнего нападающего с парижанами рассчитан до середины 2025 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Неймара составляет 60 млн евро, однако ранее ряд СМИ сообщал, что «ПСЖ» не готов отпустить своего форварда меньше, чем за 150 млн евро.

источник: Sport.es
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