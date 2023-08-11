Гарри Кейн отправился в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»

Сегодня, 11 августа, популярный спортивный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает в своих социальных сетях о том, что трансфер Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварии» практически завершен.

Согласно данным источника, английский нападающий отправился в Мюнхен для прохождения медицинского обследования и дальнейшего подписания контракта.

Ожидается, что Кейн подпишет соглашение с «Баварией» до середины 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Тоттенхэм» договорились о сумме трансфера 30-летнего английского форварда, которая составит более 100 млн евро.

Добавим, что Гарри Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма». Всего за «шпор» он провёл 435 матчей, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи.