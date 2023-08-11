Марсело получил дисквалификацию на 3 матча за нанесение тяжелой травмы сопернику

Сегодня, 11 августа, издание ESPN сообщает, что защитник «Флуминенсе» Марсело дисквалифицирован дисциплинарной комиссией КОНМЕБОЛ на три матча за нанесение серьезной травмы Лусиано Санчесу.

Инцидент произошёл в рамках первого матча 1/8 финала Кубка Либертадорес, в котором «Аргентинос Хуниорс» сыграл вничью с «Флуминенсе» (1:1). Во второй половине встречи Марсело случайно сломал сопернику ногу во время обводки.

Получивший серьезную травму Лусиано Санчес уже перенёс первую операцию. Ему установили более 20 металлических штифтов. На восстановление аргентинскому футболисту потребуется от 12 до 18 месяцев. При этом врачи считают, что игроку после такой травмы будет очень тяжело вернуться в футбол.