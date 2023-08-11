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Почеттино запретил Лукаку тренироваться вместе с остальными игроками «Челси»

Бельгиец перешёл в лондонский клуб в 2021 году за 97,5 млн фунтов.
11 августа 2023 10:04
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 11 августа, издание La Gazzetta dello Sport сообщает о том, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино запретил форварду своего клуба Ромелу Лукаку тренироваться вместе с остальными членами команды.

Согласно данным источника, бельгийский нападающий не желает играть за «синих», а английский клуб не хочет видеть его в своём составе. По мнению наставника «Челси», Лукаку может оказать на игроков негативное влияние, поэтому не допускает его до общих тренировок.

Действующий контракт 30-летнего бельгийца с «аристократами» заключен до середины 2026 года. Руководство лондонского клуба желает как можно скорее продать Лукаку, однако в нём заинтересовано не так много команд.

источник: La Gazzetta dello Sport
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