«Манчестер Сити» предложил «Вест Хэму» более 100 млн за Пакета

Сегодня, 11 августа, издание Foot Mercato сообщает о том, что «Манчестер Сити» оформил второе предложение «Вест Хэму» по трансферу бразильского полузащитника Лукаса Пакета.

Согласно данным источника, первый запрос «горожан» в размере 80 млн евро был отклонен «молотобойцами». На этот раз «Сити» предложил 101 млн евро за 25-летнего бразильца.

Отмечается, что лондонцы не спешат соглашаться и на такую сумму. Руководство «Вест Хэма» желает продать полузащитника за 110 млн евро. Действующее соглашение Лукаса Пакета с «молотобойцами» рассчитано до середины 2027 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет 45 млн евро. В минувшем сезоне Пакета провёл 41 матч за «Вест Хэм», в которых забил пять голов и оформил семь ассистов.