Главный тренер «Динамо» Личка не исключил переход Тюкавина в ЦСКА или «Зенит»

46-летний чешский специалист Марцел Личка, возглавляющий московское «Динамо», прокомментировал интерес ЦСКА и «Зенита» к своему подопечному Константину Тюкавину.

Главный тренер бело-голубых не желает отпускать российского нападающего к конкурентам.

«Разумеется, я не хочу, чтобы Тюкавин уходил. Но если кто-то придет и даст за него большие деньги, клуб явно согласится его продать. Не хотел бы, чтобы Тюкавин перешел в другой российский клуб. Если у него появятся предложения, нужно уезжать в Европу. То же самое касается и Захаряна», — цитирует Личку издание «Спорт-Экспресс».

На счету 21-летнего Константина Тюкавина 93 матча, 23 гола и 17 ассистов в составе «Динамо». Его действующий контракт с бело-голубыми рассчитан до середины 2024 года.