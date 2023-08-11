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Главный тренер «Динамо» Личка не исключил переход Тюкавина в ЦСКА или «Зенит»

21-летний нападающий является воспитанником бело-голубых.
Главный тренер «Динамо» Личка не исключил переход Тюкавина в ЦСКА или «Зенит»
11 августа 2023 10:50
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

46-летний чешский специалист Марцел Личка, возглавляющий московское «Динамо», прокомментировал интерес ЦСКА и «Зенита» к своему подопечному Константину Тюкавину.

Главный тренер бело-голубых не желает отпускать российского нападающего к конкурентам.

«Разумеется, я не хочу, чтобы Тюкавин уходил. Но если кто-то придет и даст за него большие деньги, клуб явно согласится его продать. Не хотел бы, чтобы Тюкавин перешел в другой российский клуб. Если у него появятся предложения, нужно уезжать в Европу. То же самое касается и Захаряна», — цитирует Личку издание «Спорт-Экспресс».

На счету 21-летнего Константина Тюкавина 93 матча, 23 гола и 17 ассистов в составе «Динамо». Его действующий контракт с бело-голубыми рассчитан до середины 2024 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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