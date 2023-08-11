Рэзван Луческу оценил дебют Оздоева в составе ПАОКа

54-летний румынский специалист Рэзван Луческу, возглавляющий греческий клуб ПАОК, прокомментировал первую игру россиянина Магомеда Оздоева в составе команды.

Он отметил, что впервые в карьере выпускает на поле футболиста, который пришёл в коллектив за три дня до матча.

«Для Оздоева это был риск. Я не знал, сможет ли найти взаимопонимание с партнёрами. Он знает их ещё недостаточно хорошо. Для меня это первый раз в карьере, когда я использую игрока, который пришёл в команду три дня назад. Я знаю его способности. Это был риск, но он показал свои качества», — цитирует Луческу издание Metrosport.

Оздоев вышел на поле на 79-й минуте встречи Лиги конференций против «Хайдука», заменив Теохариса Циггараса при счете 0:0. Соглашение ПАОКа с россиянином рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, в России футболист выступал в составе «Зенита», «Рубина», «Локомотива» и «Ахмата». Последним клубом Оздоева был турецкий «Фатих Карагюмрюк».