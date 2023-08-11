Кейн задерживается в аэропорту Лондона и ждет разрешения на вылет от «Тоттенхэма»

30-летний форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн до сих пор не сумел вылететь из Лондона в Мюнхена с целью пройти медосмотр и подписать контракт с «Баварией».

Об этом сегодня, 11 августа, сообщает спортивный обозреватель Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Согласно данным источника, Гарри Кейн и его представители располагаются в лондонском аэропорту, однако вылет задерживается из-за того, что «Тоттенхэм» желает внести некоторые коррективы в сделке с мюнхенским клубом.

Владелец лондонского клуба Даниэл Леви на текущий момент находится в США, поэтому из-за разницы во времени, процесс пересмотра сделки затягивается.

Таким образом, Гарри Кейн ждет разрешения на вылет.

Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Тоттенхэм» договорились о сумме трансфера 30-летнего английского форварда, которая составит более 100 млн евро.