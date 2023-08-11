Канчельскис: Головин вернется в РПЛ, если российские клубы будут допущены до еврокубков

Андрей Канчельскис, ранее выступавший за сборную России и «Манчестер Юнайтед», назвал условие, при котором хавбек «Монако» Александр Головин может вернуться в РПЛ.

По его мнению, амбициозному футболисту на текущий момент нет никакого смысла возвращаться в Россию.

«Он играет в команде, которая может претендовать на первое место в Лиге 1, играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а мы где играем?» — заявил Канчельскис в интервью Metaratings.

Экс-полузащитник «МЮ» считает, что Головин может задуматься о возвращении в РПЛ, только если российские клубы будут допущены до еврокубков.

Напомним, 27-летний игрок выступает за «Монако» с 2018 года. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 28 млн евро.