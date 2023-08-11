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Арсен Захарян согласовал контракт с «Реал Сосьедад»

Испанский клуб договаривается с «Динамо».
11 августа 2023 11:36
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 11 августа, издание Mundo Deportivo сообщает о том, что полузащитник Арсен Захарян, выступающий за московское «Динамо», близок к переходу в «Реал Сосьедад».

Согласно данным источника, испанский клуб уже договорился с российским футболистом о переходе. Таким образом, на текущий момент всё зависит от решения руководства бело-голубых.

Отмечается, что клубы обсуждают сумму сделки, сроки оплаты и другие детали. Московский клуб желает сохранить часть экономических прав на 20-летнего футболиста.

Ожидается, что «Реал Сосьедад» купит Захаряна за 12 млн евро без учёта бонусов.

источник: El Mundo Deportivo
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