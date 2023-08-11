Нападающий ЦСКА Гайч заявил, что русский язык намного сложнее итальянского

Аргентинский форвард ЦСКА Адольфо Гайч признался, что ему тяжело дается изучение русского языка.

«Русский — очень сложный язык. Пока выучил только базовые вещи, которые нужны для общения. В остальном ваш язык намного сложнее итальянского», — цитирует Гайча издание Sport24.

Напомним, Адольфо Гайч является игроком ЦСКА с августа 2020 года, однако так и не сумел стать основным форвардом армейцев. Он уезжал в аренду в итальянские «Беневенто» и «Верону», а также в испанскую «Уэску».