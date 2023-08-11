Швеция обыграла Японию и пробилась в полуфинал ЖЧМ-2023

Подошёл к концу четвертьфинальный матч женского чемпионата мира по футболу, в котором Швеция сыграла против Японии.

Отметим, что матч завершился победой шведской сборной со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 32-й минуте усилиями защитницы Швеции Аманды Илестедт. На стартовом отрезке второй половины встречи скандинавская сборная удвоила преимущество. Отличилась Филиппа Ангелдал, уверенно реализовав пенальти.

На 87-й минуте полузащитница Японии Хоноки Хаяси сократила отставание в счёте, однако уйти от поражения азиатской команде так и не удалось.

В полуфинале турнира Швеция сыграет против Испании, которая ранее победила Нидерланды (2:1).