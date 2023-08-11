Стала известна сумма, которую «Реал Сосьедад» предлагает «Динамо» за Захаряна

Бывший пресс-атташе «Динамо» Константин Алексеев подтверждает информацию о переговорах клуба по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.

Испанская команда уже согласовала контракт с футболистом сборной России. «Динамо» же взамен получит 12 млн евро с бонусами, ранее бело-голубые просили у французского «Страсбурга» 12 млн и 3 млн евро бонусами, поэтому вероятность перехода Арсена в «Реал Сосьедад» высока.

Контракт 20-летнего футболиста с «Динамо» истекает 30 июня следующего года. В текущем сезоне Захарян забил два гола в пяти матчах.