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Защитник «Ростова» Осипенко получил травму и выбыл на месяц

Поэтому футболиста не видели в последних матчах на поле.
11 августа 2023 13:07
автор: Максим Скороходов

Защитник «Ростова» Максим Осипенко получил мышечную травму, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, из-за нее он выбыл на срок до месяца.

Именно из-за данного повреждения Осипенко не помог команде Валерия Карпина в матче 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5), а также игре 2-го тура группового этапа Кубка России с «Уралом» (0:1).

Ближайший матч «Ростов» проведет завтра, 12 августа, когда примет на своем поле «Рубин» в чемпионате России. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

источник: «РБ-Спорт»
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