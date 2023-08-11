В «Оренбурге» заявили, что работают над трансфером форварда «Индепендьенте» Куэры

Дмитрий Андреев, занимающий должность спортивного директора «Оренбурга», прокомментировал новость о возможном трансфере форварда эквадорского «Индепендьенте» Джастина Куэро.

«Как вчера и говорил, у нас будут трансферы — Джастин Куэро один из них. Мы близки к подписанию этого нападающего, детали его договора пока разглашать не будем. «Оренбург» делает визу для футболиста. В ближайшее время эквадорец оформит ее и приедет в Россию для прохождения медосмотра и обсуждения всех деталей контракта. Куэро — наше последнее подписание этим летом, трансферов на вход в «Оренбург» больше не будет», — сказал Андреев в интервью Sport24.

19-летний Джастина Куэро провёл 22 матча за сборную Эквадора U20, в которых забил 16 голов.