Магомед-Шапи Сулейманов: не считаю, что «Зенит» уровнем выше «Краснодара»

23-летний российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий за «Краснодар» на позиции форварда, прокомментировал перспективы своей команды в борьбе за золотые медали в текущем сезоне РПЛ.

По его мнению, состав «Зенита» не слишком отличается от «быков» по уровню.

«У нас отличная команда, мы можем стать чемпионами. В России не вижу ни одну команду, которая сильнее всех, выше уровнем. Я не считаю, что «Зенит» сильнее «Краснодара». Я всегда считал, что это команды одного уровня. Наши очные матчи всегда проходили плюс-минус равно», — цитирует Сулейманова «РБ Спорт».

Напомним, российский форвард является воспитанником футбольной академии «Краснодара». За основной состав «быков» он играет с 2017 года. В сезоне-2021/22 был отдан в аренду в турецкий «Гиресунспор». Минувший сезон Сулейманов провёл в израильском «Хапоэле» Беэр-Шева, также на правах аренды.