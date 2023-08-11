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Юрген Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» договорился с «Брайтоном» по Кайседо

Мерсисайдцы заплатят за полузащитника рекордные для АПЛ 139,5 млн долларов.
11 августа 2023 14:09
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил информацию СМИ о том, что мерсисайдцы договорились с «Брайтоном» о переходе Мойсеса Кайседо.

Однако немецкий специалист отметил, что соглашения с самим 21-летним эквадорцем пока нет.

«Я могу подтвердить, что сделка между клубами согласована. Когда мы придём к соглашению с самим игроком? Посмотрим. У нас нет бесконечных ресурсов, мы сделали не всё, что хотели этим летом», — цитирует Клоппа спортивный обозреватель Бен Джейкобс в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сделал более выгодное предложение, чем «Челси». Мерсисайдцы заплатят за Кайседо рекордные для АПЛ 139,5 млн долларов.

В минувшем сезоне полузащитник провел 43 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до конца июня 2027 года.

источник: «Советский спорт»
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