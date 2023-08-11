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Криштиану Роналду могут арестовать за демонстрацию христианской веры

Суровые законы Саудовской Аравии.
Криштиану Роналду могут арестовать за демонстрацию христианской веры
11 августа 2023 14:14
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду могут наказать за празднование гола в полуфинале Клубного кубка арабских чемпионов с «Аль-Шортой» (1:0), сообщает Italy24.

После своего фирменного жеста Роналду перекрестился, тем самым совершил религиозный прозелитизм (стремление обратить других в свою веру).

В Саудовской Аравии запрещено христианам молиться публично. Бывшего футболиста «Аль-Насра» колумбийца Хуана Пабло Пино арестовывали за то, что он не прикрывал татуировку Иисуса.

Роналду уже делали исключение, когда позволили проживать вместе с Джорджиной Родригес, девушка не является официально его женой.

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