Криштиану Роналду могут арестовать за демонстрацию христианской веры

Нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду могут наказать за празднование гола в полуфинале Клубного кубка арабских чемпионов с «Аль-Шортой» (1:0), сообщает Italy24.

После своего фирменного жеста Роналду перекрестился, тем самым совершил религиозный прозелитизм (стремление обратить других в свою веру).

В Саудовской Аравии запрещено христианам молиться публично. Бывшего футболиста «Аль-Насра» колумбийца Хуана Пабло Пино арестовывали за то, что он не прикрывал татуировку Иисуса.

Роналду уже делали исключение, когда позволили проживать вместе с Джорджиной Родригес, девушка не является официально его женой.