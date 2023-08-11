Вильмар Барриос решительно настроен уйти из «Зенита» после обмана со стороны руководства

Сегодня, 11 августа, популярный спортивный обозреватель и инсайдер Иван Карпов сообщает в своих социальных сетях о том, что Вильмар Барриос хочет покинуть «Зенит» в ближайшее время.

Согласно информации источника, колумбийский полузащитник считает, что руководство санкт-петербургского клуба обмануло его, дав обещание продать в «Ноттингем Форрест», и не сделав этого.

В зимнее трансферное окно-2023, когда ФИФА давало право легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами, Барриосу поступило предложение о переходе в АПЛ.

Однако колумбиец решил не уходить бесплатно из «Зенита» и пошёл решать этот вопрос к руководству российского клуба. Его попросили остаться до конца сезона-2022/23, пообещав обязательно отпустить в летнее трансферное окно. Барриос согласился и в апреле 2023 года согласовал личный контракт с «Ноттингемом».

В этот же период ФИФА изменила правила приостановки контрактов легионеров, и у колумбийца уже не было возможности уйти из «Зенита» бесплатно. «Ноттингем» предложил санкт-петербургскому клубу 4 млн евро за Барриоса, но получил отказ. Далее «Зенит» отказался продавать колумбийца и за 11,5 млн евро с учётом бонусов.

Таким образом, Барриос разочарован поведением руководства российского клуба и желает как можно скорее покинуть команду.