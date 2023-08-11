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Вильмар Барриос решительно настроен уйти из «Зенита» после обмана со стороны руководства

Колумбийский футболист разочарован поведением клуба.
Вильмар Барриос решительно настроен уйти из «Зенита» после обмана со стороны руководства
11 августа 2023 14:25
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК "Зенит"

Сегодня, 11 августа, популярный спортивный обозреватель и инсайдер Иван Карпов сообщает в своих социальных сетях о том, что Вильмар Барриос хочет покинуть «Зенит» в ближайшее время.

Согласно информации источника, колумбийский полузащитник считает, что руководство санкт-петербургского клуба обмануло его, дав обещание продать в «Ноттингем Форрест», и не сделав этого.

В зимнее трансферное окно-2023, когда ФИФА давало право легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами, Барриосу поступило предложение о переходе в АПЛ.

Однако колумбиец решил не уходить бесплатно из «Зенита» и пошёл решать этот вопрос к руководству российского клуба. Его попросили остаться до конца сезона-2022/23, пообещав обязательно отпустить в летнее трансферное окно. Барриос согласился и в апреле 2023 года согласовал личный контракт с «Ноттингемом».

В этот же период ФИФА изменила правила приостановки контрактов легионеров, и у колумбийца уже не было возможности уйти из «Зенита» бесплатно. «Ноттингем» предложил санкт-петербургскому клубу 4 млн евро за Барриоса, но получил отказ. Далее «Зенит» отказался продавать колумбийца и за 11,5 млн евро с учётом бонусов.

Таким образом, Барриос разочарован поведением руководства российского клуба и желает как можно скорее покинуть команду.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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