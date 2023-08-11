Кайседо отказался перейти в «Ливерпуль» за 127 млн евро, так как дал слово «Челси»

Сегодня, 11 августа, спортивный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо не перейдет в «Ливерпуль».

Согласно данным источника, 21-летний эквадорец заявил руководству мерсисайдецев, что собирается перейти в «Челси», так как договорился с лондонцами о переходе ещё в мае.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сделал «Брайтону» более выгодное предложение, чем «аристократы». Мерсисайдцы хотели заплатить за эквадорского полузащитника 127 млн евро, что могло стать рекордным трансфером в истории АПЛ.

При этом, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что клуб договорился с «Брайтоном» о переходе.

В минувшем сезоне Кайседо провел 43 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до конца июня 2027 года.