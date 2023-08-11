Божович назвал необычную причину трансферов звёзд в Саудовскую Аравию

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович поделился мнением о массовой скупке звёзд саудовскими клубами.

«Думаю, что они таким образом хотят стать хозяевами чемпионата мира. Показывают, что на футбол им ничего не жалко, и приглашают звёзд, чтобы все увидели: у них серьезные намерения. Кстати, какое-то время назад я был одним из кандидатов в пару аравийских клубов, но не получилось», — приводит слова Миодрага Божовича «Спорт-Экспресс».

За последнее время клубы Садовской Аравии совершили сразу несколько громких трансферов. Первым из суперзвёзд, перебравшихся в саудовскую лигу, стал Криштиану Роналду. В нынешнее межсезонье в Саудовскую Аравию перебрался Малком.